Dramma in campo durante Paliano-Ferentino: Filippo Tajani soccorso e trasferito al Gemelli

Attimi di paura questa mattina a Paliano, durante la partita di Eccellenza Girone B tra Città di Paliano e Ferentino. Nel corso del match, si è verificato uno scontro di gioco che ha visto coinvolti due calciatori. Uno di loro, Filippo Tajani, classe 1993 e figlio del vicepremier e ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, si è accasciato a terra, perdendo conoscenza.

L’allarme è scattato immediatamente: i sanitari del 118 sono intervenuti sul posto per prestare i primi soccorsi. Fortunatamente, prima dell’arrivo dei soccorritori, il giovane atleta ha ripreso conoscenza. Dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale Gemelli di Roma per ulteriori accertamenti.

La vicenda ha generato grande apprensione tra compagni di squadra, avversari e tifosi presenti. In attesa di aggiornamenti sulle sue condizioni, il mondo del calcio dilettantistico si stringe attorno a Filippo Tajani e alla sua famiglia.

Restiamo in attesa di ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute.