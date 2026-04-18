Dramma ad Arpino: 60enne trovato morto

Un uomo di circa 60 anni è stato rinvenuto privo di vita nella all’ alba in via Latina, nel centro storico di Arpino, in località Belvedere.

Secondo una prima ricostruzione, il sessantenne, originario della contrada Vignepiane, sarebbe stato colto da un malore improvviso che non gli avrebbe lasciato scampo.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Presenti anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale, impegnati negli accertamenti di rito per chiarire con esattezza la dinamica dell’accaduto.

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