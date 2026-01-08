Dramma a Ceccano: uomo di 52 anni trovato senza vita nel garage della sua abitazione

Ceccano si è svegliata avvolta dal dolore per una tragedia che ha colpito nel profondo l’intera comunità. Un uomo di 52 anni, Alessandro Cimonte, è stato rinvenuto privo di vita nella tarda serata di ieri all’interno del garage della sua abitazione.

A fare la drammatica scoperta sarebbero stati alcuni familiari, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e i carabinieri, che hanno avviato le procedure di rito per accertare le cause del decesso. Non sono stati riscontrati, allo stato attuale, segni che possano far ipotizzare responsabilità esterne.

Secondo le prime valutazioni investigative, la pista più probabile sarebbe quella di un gesto volontario, ma ogni ipotesi resta subordinata agli accertamenti ancora in corso. Le autorità mantengono il massimo riserbo, in attesa di elementi utili a delineare con maggiore precisione quanto accaduto.

La salma è stata messa a disposizione dei familiari, mentre si attendono comunicazioni ufficiali sulla data dei funerali. Nel frattempo, la notizia si è diffusa rapidamente in città, lasciando sgomenti cittadini e conoscenti, increduli di fronte a un evento così improvviso e doloroso.

Ceccano si stringe ora nel silenzio e nel rispetto attorno alla famiglia di Alessandro Cimonte, mentre le indagini continuano per chiarire ogni aspetto di una vicenda che ha profondamente scosso il territorio.

Correlati