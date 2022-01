Draghi telefona a Gravina:«Il calcio valuti uno stop del campionato o partite a porte chiuse»

Il campionato di Serie A rischia lo stop. O quantomeno di continuare a porte chiuse. In queste ore, infatti, è arrivato un invito a fare una riflessione sul prosieguo del campionato di calcio, in un momento che richiede a tutti responsabilità. Lo ha rivolto, a quanto confermano fonti di Palazzo Chigi, il premier Mario Draghi al presidente della Federcalcio Gabriele Gravina.Nel colloquio Draghi avrebbe sollecitato una valutazione, nell’autonomia della federazione, sull’opportunità di sospendere il campionato o svolgere le partite a porte chiuse, come misure per limitare la diffusione del contagio da Covid. (Leggo)

