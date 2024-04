Dove si balla? Ad Arce, con la dodicesima edizione di …Sognando le stelle! con Dargen D’Amico

– Dove si balla? Ad Arce, con la dodicesima edizione di …Sognando le stelle! Sarà Dargen D’Amico l’ospite clou del Festival Pop che si terrà in piazza Sant’Eleuterio dall’8 all’11 agosto 2024.

Ieri, presso il Palazzo municipale, si è tenuta l’attesissima conferenza stampa di presentazione del cast 2024. Quattro serate con artisti di primissimo livello che alzano ulteriormente l’asticella di qualità della kermesse, tra le più amate del Centro Italia.

Il direttore artistico Patrizio Esposito ha presentato gli artisti che si esibiranno nelle quattro serate: l’8 agosto Fausto Leali; il 9 Daniele De Martino; il 10 serata-spettacolo dance di grande impatto con le più belle canzoni degli anni 80/90/2000; l’11 concerto conclusivo di Dargen D’Amico. Tutti i gli appuntamenti, come sempre, saranno ad ingresso libero.

Ad introdurre la presentazione della dodicesima edizione del festival è stata Paola Delli Colli che ha ricordato la “mission” della manifestazione nonché gli artisti che negli anni si sono esibiti, tra cui vale la pena ricordare: Renzo Arbore, Clementino, Katia Ricciarelli, Jo Squillo, Equipe84, Ivana Spagna, Cugini di Campagna, Ricchi e Poveri e Tony Esposito per un pubblico complessivo stimato in 120mila spettatori.

Poi la parola è passata al presidente dell’Associazione Sant’Agostino Patrizio Esposito, che nel ringraziare tutti gli intervenuti, i rappresentanti degli enti patrocinatori, gli sponsor, le forze dell’ordine e il suo staff, ha spiegato di come si è arrivati all’individuazione degli artisti e la volontà di rendere il festival ancora più attrattivo per un pubblico giovanile.

Il Sindaco di Arce, Luigi Germani, ha ringraziato il patron Esposito per la dedizione che mette in questa manifestazione, che tanto lustro ha portato al paese, e per le sinergie che è stato capace di generare. Soddisfazione è stata espressa anche dall’Assessore alla Cultura e Turismo Alessandro Proia che ha ribadito come questi appuntamenti siano una grande occasione per venire ad Arce e conoscere le sue bellezze.

Parole di apprezzamento e di sostegno sono state espresse anche dal Consigliere Regionale Daniele Maura che si è soffermato sulla capacità attrattiva che eventi culturali come quello di Arce sono capaci di portare in un territorio ancora tutto da scoprire.

Presenti alla conferenza anche il Sindaco di Colfelice Bernardo Donfrancesco, il Sindaco di Fontana Liri Gianpio Sarracco, gli Assessori Sara Petrucci ed Elisa Santopadre, il Consigliere comunale Luana Sofia, il Comandante e il Vice Comandante dei Carabinieri di Arce Luciano Ligori e Antonio Martiniello.

