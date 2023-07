Dov’è Padre Dall’Oglio? A Ceccano confronto con Riccardo Cristiano

Oggi, Venerdì 7 luglio, alle ore 21.30, presso il santuario Santa Maria a fiume a Ceccano, ci sarà la presentazione del libro di Riccardo Cristiano “Una mano sola non applaude . La storia di Paolo Dall’Oglio letta nell”oggi“. Paolo Dall’Oglio è fortemente impegnato nel dialogo interreligioso con il mondo islamico. Il suo attivismo politico gli ha causato l’ostracismo del governo siriano, che minacciò la sua espulsione durante il soffocamento della proteste popolari deflagrate nel 2011. Il decreto d’espulsione non fu inizialmente attuato a seguito di un accordo raggiunto con le autorità siriane, in base al quale il gesuita doveva tenere un “profilo basso”, astenendosi dall’esprimersi pubblicamente sulla situazione politica del paese. L’espulsione è stata poi eseguita il 12 giugno 2012. Per un breve periodo dopo la sua espulsione dalla Siria, si è trasferito a Sulaymaniyya, nel Kurdistan iracheno, dove è stato accolto nella nuova fondazione monastica di Deir Maryam el Adhra. Il 29 luglio 2013 è stato rapito in Siria. Riccardo Cristiano, a lungo giornalista Rai, dopo aver lavorato per diversi anni in Medio Oriente, è diventato vaticanista del Giornale Radio Rai in occasione del Giubileo del 2000. Nel 2010 è divenuto coordinatore dell’informazione religiosa di Radio Rai e pochi anni dopo ha fondato l’associazione «Giornalisti amici di padre Dall’Oglio». La serata, un extra del Festival Francesco Alviti, in collaborazione con la Rete delle Associazioni coordinata dalla Pro loco di Ceccano, sarà arricchita dall’arciliuto di Andrea Micheli.

COMUNICATO STAMPA