Dormitorio distretto socio-sanitario LT1: un anno di impegno, storie di riscatto e una rete territoriale sempre più solida

Un anno fa il Distretto socio-sanitario LT1 apriva le porte dell’ex Pomos di Cisterna con una nuova missione: diventare un luogo di accoglienza e dignità per le persone senza dimora

Nella giornata di martedì, la struttura di via delle Province ha celebrato il primo anniversario della sua attività con l’evento “Porte Aperte”, accogliendo cittadini e rappresentanti delle istituzioni per raccontare e mostrare il lavoro quotidiano.

A moderare l’incontro è stato il Dott. Daniele Del Monaco, Presidente del Consorzio Parsifal, che ha dato voce non solo ai numeri, ma soprattutto alle storie di vita degli ospiti, ribadendo l’importanza fondamentale della sinergia tra associazioni, servizi distrettuali e istituzioni.

Un bilancio puntuale dell’anno trascorso è stato illustrato dalla Dott.ssa Vincenza Filippi, Commissaria Prefettizia del Comune di Aprilia: dati che restituiscono l’immagine di un progetto solido, capace non solo di offrire accoglienza, ma di costruire percorsi concreti di recupero e autonomia per persone che vivevano in condizioni di estrema fragilità.

Il Sindaco di Cisterna, Valentino Mantini, insieme all’Assessora alle Politiche Sociali, Dott.ssa Stefania Krilic, ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto dall’equipe della struttura, guidata dalla Coordinatrice Dott.ssa Paola Cappelletto, con il supporto dell’Assistente Sociale Dott.ssa Marcon. I rappresentanti del Comune hanno sottolineato il valore strategico della scelta di destinare l’ex Pomos a finalità sociali, trasformandolo in un vero presidio di dignità e inclusione per l’intero distretto.

A supporto della sicurezza e del monitoraggio del territorio è intervenuta la Dott.ssa Valeria Morelli, Dirigente del Commissariato di Polizia di Stato, che ha evidenziato l’efficacia della collaborazione tra le forze dell’ordine e l’equipe del dormitorio, una sinergia indispensabile per garantire legalità, tutela e sostegno agli operatori dell’accoglienza.

La partecipazione dei servizi sociali distrettuali e delle realtà del territorio ha trovato un momento particolarmente significativo nella consegna degli attestati di riconoscimento a chi, in questo anno, ha contribuito in modo costante alla rete: il CSM di Cisterna (dott.ssa Stefania Calabrese), Angeli APS (presidente Tommaso Baruffaldi), i Carabinieri di Cisterna (comandante Raffaele Priore), la Polizia Locale (vice comandante Gabriella Manni), il Centro di Aggregazione Giovanile (presidente Riccardo D’Angelo) e il Pronto Intervento Sociale del Distretto LT1.

A chiudere l’evento, la musica. Si sono esibiti G.C., in arte “Ciro Bloody”, ospite della struttura, e M.R., in arte “Leminem”, ospite del Centro Servizi LGNet3: un finale che racconta, meglio di qualsiasi numero, il senso di questo primo anno di attività: accogliere, accompagnare e restituire voce e dignità alle persone.

Correlati