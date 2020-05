D’Orazio (PD): “320 milioni di euro per l’edilizia scolastica”

Sono stati infatti messi a disposizione dal Ministero della pubblica Istruzione , altri 320 milioni di euro nell’ambito della Programmazione unica nazionale 2018-2020 che consentiranno alle Regioni di effettuare interventi di messa in sicurezza nelle scuole dei loro territori.Si tratta di fondi che andranno in erogazione diretta agli enti locali sulla base delle priorità individuate dalle Regioni nell’ambito della Programmazione nazionale, nello specifico per il 2019.La Regione Lazio ha tempo fino al prossimo 29 maggio per inviare al Ministero dell’Istruzione gli elenchi degli interventi da finanziare per un totale di 26.385.648,73 €.Bisogna lavorare sodo sul fronte dell’edilizia scolastica e della messa in sicurezza, guardando al futuro per avere strutture che possano accogliere al meglio i nostri studenti e chiedo al Sindaco de Donatis se la realizzazione della cittadella della scuola ( ex Tomassi) è un progetto che concretamente è ancora in essere . A mio avviso questi fondi del MIUR con l’intervento della Regione Lazio possono essere un importante supporto economico alla realizzazione di questa opera per i bambini della nostra città . Come Consigliera Nazionale Anci e componente dell’esecutivo Regionale del PD, sono disponibile a pianificare, ed organizzare, qualora ci fossero le condizioni , un tavolo tecnico con la Regione Lazio e con l’Assessore Alessandri al fine di verificare questa importante possibilità per la città di Sora.

Comunicato stampa a firma del Consigliere Nazionale Anci Capogruppo PD Maria Paola D’Orazio

