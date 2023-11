Doppio impegno per la scuderia Nebrodi Racing, al 16° trofeo Natale Nappi con il Frusinate Cristian Fedeli e al 1° slalom del Pistacchio dop di Bronte

Castell’Umberto: Fine settimana intenso per i portacolori della scuderia umbertina Nebrodi Racing, al via del prestigioso Trofeo Nalate Nappi giunto alla sua 16° edizione, sarà della partita il forte pilota Cristian Fedeli a bordo di una performante Wolf Thunder motorizzata 1000 di derivazione motociclistico, curata da Dalmazia Motorsport, il driver Frusinate ha tutte le carte in regola per ben figurare e portare a casa un ottimo risultato, le sue capacità di guida associate al mezzo performante gli darà la possibilità di competere con i migliori, soddisfazione in casa Nebrodi Racing, avere un pilota come Cristian in squadra è motivo di orgoglio, le sue capacità sono ben note, siamo sicuri che ci prenderemo belle soddisfazioni. La scuderia sarà presente anche alla 1° edizione dello slalom del Pistacchio dop di Bronte con Angelo Candido su Peugeot 106 rally A1400, al rientro in gara dopo un lungo stop anche Giuseppe Catania su Peugeot 106 rally A1400, in gara anche i giovanissimi Federico Tirintino e Riccardo Mondello rispettivamente su Peugeot 106 rally N1600 e Peugeot 106 rally N1400, della partita anche Carlo Di Bua e Alssandro Tricoli su Puegeot 106 rally classe N1400 e Scurria Maurizio, vicepresidente della Nebrodi Racing, a bordo di una A112 Abarth classe S3, rientro in gara, dopo un anno di fermo, anche per Calogero Vitanza su Peugeot 106 rally N1400 . Positiva la trasferta in terra sarda di Carmelo Arasi che a bordo di un SEMOG Bravo sport 600 Suzuki ha ottenuto buoni riscontri cronometrici, confrontandosi con i migliori piloti provenienti da tutta Europa. Alla 22° edizione dello slalom Giarre-Milo, valevole per il campionato Italiano slalom, Calogero Pinzone a bordo della performante Fiat 127 di classe S3 conclude in 3° posizione di classe, confermando la costante crescita di competitività. Annata positiva per il sodalizio siciliano, tante le partecipazione alle varie competizioni automobilistiche su tutto il territorio nazionale e altrettante le soddisfazioni che ci hanno ripagato dell’impegno messo per affrontare la stagione, grazie alla collaborazione con la DRC Sport Managemet di Cesare Funari stiamo ottenendo grandi risultati. La partecipazione agli eventi motoristici ancora continuano fino a dicembre con l’atteso Rally di Taormina dove saremo presenti con i nostri portacolori.

ScuderiaNebrodiRacing

COMUNICATO STAMPA