Doppio impegno per il M.C. Franco Mancini 2000 , i piloti in gara domenica prossima a Spoleto e Luckendorf

Sarà un week end di gara a tutto tondo per il M.C. Franco Mancini 2000 di Isola del Liri, con ben sette piloti, ed in gara, in due località diverse. Mentre sei piloti saranno di scena in Italia a Spoleto, un’altro gareggerà in Germania a Luckendorf. Vediamo nel del dettaglio di chi si tratta e dove. A Spoleto si disputerà il triplice appuntamento del CIVS, ed i piloti in gara saranno: Alpassi Carlo (Epoca 2T) in sella alla Malanca 125, Daniel Mezzone (Epoca TT Sport) su Kawasaki 750, Alessia Alonzi (Moto 3) RMU, Marco Vigilucci (250 2T) su Aprilia, Manuel Mezzone (600 Open) su Suzuki e Sallustro Salvatore (Naked) in sella alla Yamaha. Sempre a Spoleto, si svolgerà anche quella che doveva essere la quarta tappa dell’European Hill Climb Championship, ma che in realtà dopo l’annullamento della gara svizzera di Boecourt, diventa di fatto la terza gara, ed in questo campionato saranno in gara: Marco Vigilucci (250 GP e 300 SS) su Aprilia 250 e Yamaha 300 e Salvatore Sallustro (Superbike) in sella alla sua Yamaha R1, moto con la quale ha colto un buon decimo posto, nella gara IRRC disputatasi in Belgio a Chimay e che nel mese di agosto sarà impegnato sull’isola di Man nel Manx Grand Prix. Infine nella terza tappa del Vintage European Hill Climb Championship, che si svolgerà in Germania nella cittadina di Luckendorf, in gara ci sarà Williams Alonzi (Classic 6) che sarà in sella alla Suzuki GSXR750. Diversa la situazione meteo, prevista le due diverse località, in Italia i piloti potranno contare, su un meteo clemente con il sole che dovrebbe farla da padrone incontrastato, mentre all’opposto in Germania saranno la pioggia e le temperature basse, comprese tra min. 10° e max. 17° a dominare le due giornate di gara. Comunque, nonostante tutte le variabili del caso, si tratta, di un week end dove il M.C. Franco Mancini 2000, sarà sicuramente protagonista, a dimostrazione che il sodalizio isolano è uno degli attori più rilevanti nello spettacolare mondo delle Road Races.

comunicato stampa