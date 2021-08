Doppio impegno per il Drcsportmanagement

Doppia specialità per il weekend ormai alle porte per il Drcsportmanagement.

I piloti che hanno scelto la struttura abruzzese saranno impegnati in due Eventi Titolati.IL primo è Alberto Scarafone che dopo le ottime performance ottenute negli due appuntamenti del CIVM si presenta anche alla Luzzi Sambucina sempre su F. Gloria assistito dalla professionale Paco74corse.Altro Driver impegnato questo weekend è il centauro Marco Gabrielli sulla performante Aprilia 660 rs del Team Birba Racing sarà al via della Spoleto/Forca di Cerro valida per il CIVS dopo l’ultima gara caratterizzata dal maltempo il giovane pilota di Prossedi (Lt) cercherà di sfruttare al meglio le potenzialità della sua moto.

Comunicato stampa drcsportmanagement