Doppia gara fruttuosa per i piloti del M.C. Franco Mancini 2000 in Umbria

Si è corso domenica scorsa, sul tracciato umbro di Forca di Cerro, il round cinque e sei del CIVS, del Campionato Europeo e del Vintage Hill Climb European Championship. Il Moto Club Franco Mancini 2000 di Isola del Liri, nonostante l’assenza forzata di un paio di piloti, era presente con ben dodici piloti dislocati in varie categorie. La grande calura, sicuramente è stato il tormentone del week end agonistico, le alte temperature hanno creato non pochi problemi a livello di pneumatici. Singolarmente analizziamo le prestazioni dei piloti del M.C. Franco Mancini 2000. Nella classe 175 Carlo Alpassi (Malanca) ha raccolto un primo ed un secondo posto nel CIVS e la vittoria nel Vintage. Nella TT 500 l’affidabilissima coppia di fratelli Mezzone Daniel e Manuel (Honda 500), hanno fatto loro in entrambi i giorni il primo e secondo gradino del podio, blindando così la classifica finale. Nella Superbike 94 Williams Alonzi (Suzuki 750) ha chiuso al quarto posto, ma vista il forfait dei piloti stranieri, con una gara di anticipo si è aggiudicato il titolo europeo nel Vintage Hill Climb European Championship. Sempre in questa classe per problemi meccanici ha dovuto dare forfait anche Pierluigi Cinti (Honda 600), con la moto che ha evidenziato problemi di motore. Nella Cronoclimber Alessia Alonzi (Yamaha) dopo un quarto posto in gara 1 al sabato, si è prontamente riscattata la domenica in gara 2, conquistando un bellissimo secondo posto. Nella classe motard, Nausica Casinelli (Honda 450) ha centrato il secondo posto nell’Europeo sia in gara 1 e sia in gara 2. Nella classe Superbike Salvo Sallustro (Yamaha), ha colto due terzi posti nel CIVS, mentre nel Campionato Europeo, ha chiuso terzo in gara 1 e secondo in gara 2. Spettacolo nella classe sidecar, dove l’equipaggio Di Berti-Pofi ha messo a segno una doppietta che lo porta in vetta alla classifica, buona anche la prestazione dell’altro equipaggio portacolori del Franco Mancini 2000, Bonanni-Bonanni che ha colto buoni piazzamenti. E’ stato un week end sicuramente ricco di soddisfazioni per i rappresentanti del sodalizio isolano. Ora dopo la pausa estiva, a settembre per tutti l’appuntamento è in Toscana nella bella Volterra.

comunicato stampa