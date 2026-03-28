Dopo un Ventennio torna il tracciato di Montalanico

Finalmente ci siamo dopo circa vent’anni dall’ultima volta ritorna in vita uno dei piu bei circuiti di autocross in Italia,la spettacolare pista di Montelanico (RM)con dei sali scendi da togliere il fiato.. una pista storica dove si sono cimentati i migliori piloti d’ italia dando vita a sfide spettacolari, grazie all’ impegno e il lavoro dei membri del team Faustino Racing il presidente Tiziano Scalibastri il vice presidente Mariani Stefano e tanti altri collaboratori si è ridata vita a questo splendido Circuito migliorato molto come tracciato e logistica per accogliere al meglio i spettatori che potranno godere delle sfide in pista in modo gratuito…CI SIAMO il 29 sarà il giorno dell’inaugurazione dalle ore 11 in poi, presente la giunta comunale e un aperitivo per tutti i presenti.. dalle 13 in poi si potrà godere dei primi giri in pista di alcuni partecipanti tra tutti i piloti del team Faustino Racing presenti in pista.. vi aspettiamo numerosi.

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