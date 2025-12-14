Dopo quindici anni torna il Presepe Vivente a Boville Ernica

Dopo quindici anni di attesa, torna finalmente il Presepe Vivente di Boville Ernica, uno degli appuntamenti più sentiti e suggestivi del periodo natalizio.

L’evento si svolgerà giovedì 26 dicembre e sabato 4 gennaio, dalle ore 16.00 alle ore 20.00, a Boville Ernica, in contrada Scrima, di fronte alla scuola elementare “Fabrizio De André”.

I visitatori potranno immergersi in un percorso ricco di dettagli e atmosfere autentiche, con mulini in funzione, ruscelli, ponti, numerosi personaggi e figure diverse, che daranno vita ai mestieri e alla quotidianità di un tempo, ricreando la magia della Natività.

Il Presepe Vivente non sarà solo una rappresentazione scenica, ma una vera e propria esperienza immersiva, capace di coinvolgere grandi e piccoli, valorizzando tradizione, comunità e memoria storica.

La giornata prenderà avvio alle ore 15.30 con la celebrazione della Santa Messa, officiata da don Pietro, momento di raccoglimento e spiritualità che precederà l’apertura del percorso.

Il ritorno del Presepe Vivente, a distanza di quindici anni dall’ultima edizione, rappresenta un evento di grande valore culturale e simbolico per l’intera comunità, frutto dell’impegno di volontari e organizzatori che hanno lavorato con passione per riportare in vita una tradizione tanto amata.

Ingresso gratuito.

