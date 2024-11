Dopo oltre trentanove anni di servizio nell’Arma dei Carabinieri, ieri si è congedato il Maresciallo Ordinario Mario VALERIANI.

Originario di Frosinone (CE), il Maresciallo Valeriani ha lavorato nella provincia ciociara per oltre vent’anni. Arruolatosi nel novembre 1986, ad appena 22 anni, ha frequentato il corso per Allievi Carabinieri presso la Scuola di Benevento. Al termine del corso, è stato destinato alla Stazione Carabinieri di San Godenzo (FI), ove è rimasto dal maggio 1987 all’aprile 1990. In Provincia di Firenze ha poi maturato ulteriori esperienze lavorative: per 2 anni alla Stazione Carabinieri di Rufina (FI) e per 3 anni e mezzo a quella di Dicomano (FI).

Nel maggio 1995 è giunto per la prima volta in provincia di Frosinone, più precisamente alla Stazione Carabinieri di Sora, ove è rimasto per oltre 4 anni prima di fare rientro nella provincia gigliata, come addetto all’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Borgo San Lorenzo (FI). Dal 2003 al 2006 ha lavorato al Raggruppamento Elicotteri Carabinieri di Pratica di Mare (RM) per poi tornare nuovamente in ciociarìa, questa volta alla Stazione di Ripi, ove ha operato fino all’aprile 2013.

Negli ultimi 10 anni di carriera è stato impiegato dapprima come addetto all’Aliquota Operativa della Compagnia di Frosinone – reparto che si occupa di attività di indagine che riguardano il comune capoluogo e le realtà limitrofe – e, dal 2021 al giorno del congedo, alla Sezione Radiomobile – il reparto di pronto intervento dell’Arma che garantisce il pattugliamento del territorio 24 ore al giorno – di cui è stato anche il Comandante.

Il Maresciallo Valeriani è molto conosciuto nel comune capoluogo, alla luce del rilevante ruolo ricoperto all’interno della Compagnia, che gli ha consentito di farsi conoscere ed apprezzare per le sue qualità professionali ed umane da esponenti delle altre forze dell’ordine e dalla magistratura, oltre che della cittadinanza. Nel corso degli anni il Maresciallo Valeriani è divenuto, per tutti, un sicuro riferimento, pronto a dare il contributo sia per risolvere piccole beghe contingenti, sia per individuare ed arrestare gli autori di efferati delitti. Le sue indiscusse capacità investigative sono state riconosciute dai vertici militari, che, nel corso della sua carriera, gli hanno attribuito ben 10 encomi, alla luce dei sacrifici compiuti e delle competenze dimostrate.

Sposato da oltre trent’anni con una conterranea frusinate, il Maresciallo Ordinario Valeriani è padre di due figli e nonno e proprio alla sua famiglia potrà ora dedicarsi serenamente.

Nei giorni scorsi, il Maresciallo Ordinario Mario Valeriani è stato ricevuto dal Colonnello Gabriele Mattioli, Comandante Provinciale dei Carabinieri, che lo ha ringraziato per il lavoro svolto e gli ha manifestato la stima e l’affetto di tutti i colleghi dell’Arma.