Dopo la perdita del neonato, muore anche la madre: immenso dolore a Veroli

Francesca Mattei, 37 anni, residente nella località Colleberardi di Veroli, è deceduta nella serata di ieri in un ospedale di Roma, dove era ricoverata in condizioni gravissime in seguito a complicazioni legate alla gravidanza e a un parto prematuro.

Una tragedia che ha profondamente colpito la comunità. Nei giorni precedenti, infatti, anche il neonato non era sopravvissuto, trasformando quella che avrebbe dovuto essere una gioia in un doppio, immenso dolore per la famiglia.

La notizia della scomparsa della giovane donna si è diffusa rapidamente, suscitando commozione e incredulità non solo a Veroli, ma in tutta la provincia di Frosinone. Numerosi i messaggi di cordoglio e di vicinanza rivolti ai familiari attraverso i social e da parte di amici, conoscenti e cittadini che si sono stretti attorno ai loro cari in questo momento di profonda sofferenza.

Alla famiglia di Francesca Mattei giungano le più sentite condoglianze e un sincero pensiero di vicinanza per una perdita che lascia un vuoto incolmabile.