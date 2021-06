Dopo il servizio de “Le Iene” Pignalberi: chiedo la replica o mi incateno davanti a Mediaset

《Ho trascorso la festa della Repubblica in silenzio e a meditare. Dalla serata di martedi, ho dovuto trarre le necessarie conseguenze.

Ho deciso di affidare quanto mi concerne ai legali di fiducia. Lo devo alle persone che hanno sempre creduto in me ed alla mia famiglia.》Inizia così la replica di Fabrizio Pignalberi, Presidente del partito Più Italia, al servizio de ‘Le Iene’ andato in onda su Italia 1 nella serata di mercoledì 1 Giugno.《Sono stato attaccato come uomo, come professionista e come politico ma ciò che mi addolora di più è il fatto che i miei figli siano costretti ad affrontare tutto questo.》

Rammaricato come padre mostra comunque sicurezza e correttezza del suo operato. Per questo motivo chiede uno spazio giornalistico al fine di poter chiarire uno per uno i fatti che gli sono stati contestati durante l’ampio servizio del giornalista delle Iene Giulio Golia.《Con documentazione alla mano, ho immediatamente chiesto un diritto di replica alla trasmissione televisiva che mi sarà comunque concesso altrimenti mi incatenero’ davanti la loro porta. Porterò i testimoni che smentiranno e ribalteranno le versioni raccontate, totalmente false e manipolate. Sarà presente – rimarca – anche la moglie del signore che dimostrerebbe che quanto sostenuto dal marito, ovvero di essere stato da me truffato, non sia veritiero, poiché il veicolo è in possesso della signora. ‘Non sono né un truffatore né un furbetto’.》 In ultimo, spende qualche parola anche nei confronti della deputata Giorgia Meloni, presidente del partito Fratelli d’Italia, che in un post ha dichiarato che Pignalberi non ha più nulla a che fare con FDI: 《Comprendo la posizione di Giorgia Meloni, ma credo che sia giusto precisare che il patto federativo con il mio partito esistesse sino al 1 febbraio 2021.》

L.R.

