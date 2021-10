Dopo due anni di inattività, buona la prima! VIS SORA – ATLETICO SUPINO 4-1

Tra le mura amiche del Claudio Tomei, la Vis Sora inizia la stagione con una vittoria netta e meritata contro l’Atletico Supino al termine di 90 minuti giocati ad alta intensità. La squadra di casa mette subito il piede sull’acceleratore per sbloccare il match con Ascione bloccato dall’estremo difensore ospite; sul capovolgimento di fronte, doccia fredda per la Vis, gli ospiti passano con Minotti con un destro ad incrociare da fuori area che trafigge Parravano. La Vis, nonostante il duro colpo, continua ad avere il pallino del gioco e dopo un palo di Careni, trova finalmente il pari con una punizione capolavoro di Marini. Nuovamente, i bianconeri alla ricerca del vantaggio, che si concretizza al minuto 25 grazie ad un cross di Ascione con Careni più lesto di tutti ad insaccarla in rete. Prima del termine della prima frazione di gioco, doppio rigore della Vis: prima Careni viene ipnotizzato da Maliziola, successivamente Ascione lo spiazza e firma il tris. Nella ripresa, ritmi leggermente più bassi, nonostante ciò, continua il monologo sorano; la grande prestazione del portiere ospite nega più volte la gioia del poker ad Ascione, Parravano e Careni, proprio quest’ultimo alla mezz’ora, con un bolide dal limite dell’area, sigla la sua doppietta personale e decreta la fine della contesa.

Formazione Vis Sora 07: Parravano S.; Bruni; Fiorini D. (5 st Cianfarani); Tomassini; Gismondi; Capobianco (15 st Tomaselli); Ferri; Marini (25 st Parravano A.); Ascione; Maltesi (35 st D’Aqui); Careni (35 st Abbate). A disposizione: Coppola; Fiorini G.; Porretta; Petricca. All.Maltesi

Formazione Atletico Supino: Maliziola; Iuvara; Padua; Picano; Neri; Clericuzio; Ferrari; Minotti; Paris; Torre; Pennacchia. A disposizione: Marchesini; Jaithe; Fia; Chiavarini; Marcoccia; Basile. All. Vespaziani

Arbitro: Sig. Vincenzo Emmanuele Russo (sez. Cassino)

