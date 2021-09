Dopo 70 mila vaccinazioni chiude l’hub vaccinale di Torrice

Termina oggi l’attività vaccinale nell’hub di Torrice, dopo oltre quattro mesi di intenso lavoro.

Dall’ 8 maggio, giorno della inaugurazione, al 21 settembre, giorno della sua chiusura, nell’hub di Torrice la ASL di Frosinone ha somministrato 70 mila dosi di vaccino.

Sono stati quattro mesi e mezzo di lavoro infaticabile degli operatori della ASL e della Croce Rossa nel primo hub fatto in una fabbrica a ottenere l’autorizzazione della Regione Lazio e tra i primi in Italia, per garantire il supporto alla campagna vaccinale.

L’Hub di Torrice è stato allestito in una parte dell’impresa Prime Sole Components (Psc) che ha messo a disposizione 4 mila metri quadrati per somministrare 500 dosi di Pfizer – BionTech al giorno.

Il centro è stato allestito in una parte dell’impresa dismessa: otto postazioni che sono servite – insieme agli altri centri vaccinali della ASL – a vaccinare l’intera popolazione.

«Grazie alla Prima Sole Components abbiamo potuto raggiungere ottimi risultati nella campagna vaccinale – ha dichiarato Pierpaola D’Alessandro, Direttore Generale della ASL di Frosinone – ma questa collaborazione lascia anche un altro risultato: un patrimonio relazionale di grande valore. Una profonda umanità e grande professionalità hanno segnato tutto questo periodo di attività. Un grande ringraziamento al presidente Maurizio Stirpe per il sito e al management della Croce Rossa che ha fatto un lavoro in perfetta squadra. A tutti gli operatori rivolgo la mia grande stima e l’apprezzamento per l’impegno e la dedizione».

