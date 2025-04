Dopo 50 anni, finalmente l’acquisto di una sede propria per l’Ordine degli Architetti

L’Ordine degli Architetti della Provincia di Frosinone ha finalmente acquistato una sede. Il gruppo consiliare di questo ultimo quadriennio è riuscito infatti a concretizzare quello che è stato da sempre il desiderio delle consiliature precedenti. Attualmente l’Ente è ospitato presso il 10° piano del grattacielo “L’Edera”, dove negli ultimi tre anni, la sospensione da parte della proprietà del riscaldamento centralizzato, ha arrecato non pochi disservizi. L’ acquisto, oltre a risolvere queste problematiche, permetterà un notevole vantaggio economico per le casse dell’ente. Ricordiamo infatti che l’operazione è stata realizzata con fondi nelle disponibilità dell’Ordine, senza ricorrere a finanziamenti. Il Consiglio, guidato dal Presidente Paolo Vecchio, con il supporto del gruppo consiliare di maggioranza, al fine di scegliere la sede più idonea, ha effettuato sopralluoghi su quasi cinquanta immobili. A seguire l’Assemblea degli Iscritti, ne ha messi in graduatoria 5, previa manifestazione pubblica di interesse. L’iter partito 4 anni fa, si è concluso martedì 8 aprile 2025, con la firma del rogito notarile. L’immobile, che rispecchia tutte le caratteristiche indicate dall’Assemblea degli Iscritti, si trova in zona centrale della città di Frosinone, all’angolo tra Via Firenze e Viale Marconi. Costruito nel 1920, ha una interessante storia come ex opificio, sede del calzaturificio “Bellator”. L’Ordine degli Architetti con questo trasferimento contribuirà in modo attivo e diretto al rilancio del centro storico, un tema urbanistico a cuore di tutti gli Architetti. Il Presidente Paolo Vecchio con il suo gruppo di consiglieri ha tracciato un segno concreto ed indelebile nella storia dell’Ordine Architetti di questa provincia.

