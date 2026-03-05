“DONNE E IMPRESA 2026” 3 MLN PER LE IMPRENDITRICI DEL LAZIO

Domani, venerdì 6 marzo, alle ore 12.00, presso WEGIL (Largo Ascianghi, 5 – Roma), la Regione Lazio presenta il nuovo bando “Donne e Impresa 2026”.
La misura s’inserisce nel programma regionale dedicato all’imprenditoria femminile, come ulteriore strumento di sostegno alle PMI del Lazio e con particolare riguardo all’innovazione, alla digitalizzazione e allo sviluppo competitivo del tessuto produttivo.
L’iniziativa è realizzata con il cofinanziamento dell’Unione europea attraverso il Programma Regionale FESR Lazio 2021-2027.
Interverranno:
* Roberta Angelilli, vicepresidente e assessore a Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione della Regione Lazio;
* Simona Baldassarre, assessore alla Cultura Pari Opportunità, Politiche giovanili e della Famiglia, Servizio civile della Regione Lazio;
* Claudia Cattani, responsabile della Fondazione Bellisario per il Lazio;
* Vittorio Sambucci, presidente Commissione Sviluppo economico e Attività produttive, Start-up, Commercio, Artigianato, Industria, Tutela dei consumatori, Ricerca e Innovazione del Consiglio Regionale del Lazio;
* Daniele Maura, vicepresidente Commissione Sviluppo economico e Attività produttive, Start-up, Commercio, Artigianato, Industria, Tutela dei consumatori, Ricerca e Innovazione del Consiglio Regionale del Lazio;
* Francesco Marcolini, presidente di Lazio Innova.