“DONNE E IMPRESA 2026” 3 MLN PER LE IMPRENDITRICI DEL LAZIO

admin
DONNE E IMPRESA 2026
Share on Tumblr

Domani, venerdì 6 marzo, alle ore 12.00, presso WEGIL (Largo Ascianghi, 5 – Roma), la Regione Lazio presenta il nuovo bando “Donne e Impresa 2026”.

La misura s’inserisce nel programma regionale dedicato all’imprenditoria femminile, come ulteriore strumento di sostegno alle PMI del Lazio e con particolare riguardo all’innovazione, alla digitalizzazione e allo sviluppo competitivo del tessuto produttivo.

L’iniziativa è realizzata con il cofinanziamento dell’Unione europea attraverso il Programma Regionale FESR Lazio 2021-2027.

Interverranno:

* Roberta Angelilli, vicepresidente e assessore a Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione della Regione Lazio;

* Simona Baldassarre, assessore alla Cultura Pari Opportunità, Politiche giovanili e della Famiglia, Servizio civile della Regione Lazio;

* Claudia Cattani, responsabile della Fondazione Bellisario per il Lazio;

* Vittorio Sambucci, presidente Commissione Sviluppo economico e Attività produttive, Start-up, Commercio, Artigianato, Industria, Tutela dei consumatori, Ricerca e Innovazione del Consiglio Regionale del Lazio;

* Daniele Maura, vicepresidente Commissione Sviluppo economico e Attività produttive, Start-up, Commercio, Artigianato, Industria, Tutela dei consumatori, Ricerca e Innovazione del Consiglio Regionale del Lazio;

* Francesco Marcolini, presidente di Lazio Innova.

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *