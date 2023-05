Donne e disabilità, Rocca: “Non è limite se si coopera per inclusione”

«Ci tenevo a salutare organizzatori e partecipanti del convegno “Donne tra disabilità, lavoro e sport”, tenutosi nella sede della Giunta della Regione Lazio e organizzato dall’Associazione culturale Sinergie e Idee. Non è un caso che proprio oggi ci sia stata questa iniziativa, vista la Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla. Nella nostra complessa società è apparentemente difficile coniugare temi come l’essere donna, lavoratrice e sportiva, alle fragilità date da una malattia. Eppure, questo ricco e straordinario parterre dimostra esattamente il contrario: la disabilità non è un limite se, tutti insieme, cooperiamo per una realtà più inclusiva e partecipata. Come Regione ci impegniamo a sostenere non soltanto coloro che vivono sulla loro pelle la malattia, ma anche le famiglie e i caregiver. Insieme possiamo abbattere qualsiasi barriera e dare vita ad una vera e propria rivoluzione culturale.» È quanto dichiara il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

COMUNICATO STAMPA

