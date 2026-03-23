Donna vittima di violenta aggressione domestica: intervengono i carabinieri

Momenti di tensione nella serata di ieri a Sant’Apollinare, dove una donna è stata aggredita all’interno della propria abitazione dal marito. Secondo quanto ricostruito, la vittima è riuscita a sottrarsi temporaneamente alla furia dell’uomo affacciandosi dal balcone e lanciando grida di aiuto, attirando l’attenzione dei vicini.

Le urla disperate hanno spinto alcuni residenti a chiamare immediatamente il 112. All’arrivo dei carabinieri, l’uomo si è barricato all’interno della casa, mentre la donna ha approfittato della confusione per mettersi in salvo.

Grazie all’intervento tempestivo e al sangue freddo dei militari, la situazione si è risolta senza ulteriori conseguenze. L’aggressore è stato fermato e condotto in caserma. Le prime indagini indicano che non si tratterebbe di un episodio isolato, ma di maltrattamenti ripetuti nel tempo. Le autorità hanno aperto un’inchiesta per chiarire la dinamica e tutelare la vittima.

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