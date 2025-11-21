Donna trovata senza vita nella propria abitazione

Un’anziana residente nel quartiere Civita Falconara–Castello è stata trovata morta nella propria abitazione. Da alcuni giorni non veniva vista in giro e, preoccupati, alcuni residenti hanno segnalato la situazione alle autorità.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Arpino, i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118. Per la donna, purtroppo, non c’era più nulla da fare: secondo i primi accertamenti, il decesso risalirebbe a qualche giorno fa. Identificata la vittima.

La donna è stata identificata come Maria Villabuona, 78 anni, originaria del Sud Italia ma da tempo residente ad Arpino. Era molto conosciuta nel centro storico, dove in passato era solita passeggiare e intrattenersi con i residenti. Negli ultimi tempi, però, non era stata più notata.

Molti in paese ricordano il suo carattere gentile e rispettoso, la discrezione e i modi affabili con cui si rapportava agli altri.

I Carabinieri hanno informato il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Cassino. Una volta constatato il decesso, la salma è stata liberata. Secondo quanto trapela, l’organizzazione delle esequie dovrebbe essere presa in carico dal Comune.

