Donna trovata senza vita nella propria abitazione

Tragedia nel pomeriggio di oggi a Supino, dove una donna di 70 anni è stata trovata priva di vita all’interno della sua abitazione in via La Mola.

Erano circa le 17.00 quando i Carabinieri della Stazione di Supino sono intervenuti sul posto dopo una segnalazione. Una volta entrati nell’appartamento, i militari si sono trovati di fronte a una scena drammatica: la donna giaceva senza vita.

Secondo una prima ricostruzione, il decesso sarebbe riconducibile a un malore improvviso, ma saranno gli accertamenti di rito e l’esame medico-legale a stabilire con esattezza le cause della morte.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. L’abitazione è stata posta sotto osservazione per consentire i rilievi necessari.

La notizia ha destato profonda commozione nella comunità di Supino, dove la donna era conosciuta e stimata.

