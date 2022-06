Donna trovata senza vita in casa

Una donna è stata trovata senza vita nella sua abitazione in via Gramsci ad Avezzano.I familiari non riuscendo a mettersi in contatto con la donna, si sono allarmati. Sul posto si sono recate le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Foto archivio

