E’ stata trovata senza vita nel garage della sua abitazione ad Aquino, la tragedia nel pomeriggio di oggi, per la donna di 58 anni purtroppo non c’è stato nulla da fare, inutili i soccorsi dei sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.La salma è a disposizione della magistratura e non si esclude che venga effettuato l’esame autoptico.

Foto archivio