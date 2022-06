È stata trovata senza vita dai familiari in giardino, sembra che la donna una 82enne sia precipitata dal balcone della propria abitazione.E’ successo in una zona di campagna situata tra Fiuggi e Tecchiena di Alatri. Sul posto si sono recati immediatamente i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La salma della donna è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale ‘Fabrizio Spaziani’ di Frosinone. Indagini da parte delle forze dell’ordine.

Foto archivio