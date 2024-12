Donna trovata morta in casa, il cadavere mummificato in camera da letto: era lì da un anno

Un dramma segnato dalla solitudine, ancor più amaro con l’avvicinarsi del Natale e del clima festivo. Una donna di 57 anni è stata trovata morta in casa, il corpo mummificato nella sua camera da letto, e sembra che sia lì da circa un anno. A chiamare i vigili del fuoco è stato il vicino di casa allarmato a causa del cattivo odore, molto intenso, che sembrava provenire dall’appartamento. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Cesare Cantù, nel pieno centro della città di Como, venerdì 29 novembre, dopo essere stati allertati da un uomo riguardo un cattivo odore proveniente dalla casa della vicina. Così è stato trovato il corpo quasi mummificato di Nirvana Brkic, una donna di 57 anni. L’esame del medico legale e la data di scadenza di alcuni prodotti scaduti nel frigorifero fanno pensare sia deceduta da circa un anno, riporta Today. Non ci sono elementi che facciano pensare a un’aggressione, né disordine in casa o segni di effrazione.

fonte leggo.it – foto archivio