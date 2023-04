Donna trovata morta in casa dal figlio

E’ stata trovata senza vita nel bagno dal figlio, per Maria Rosaria Capolungo, 75 anni, purtroppo sono stati inutili i soccorsi, i sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.E’ accaduto ieri, il giorno di Pasquetta intorno all’ora di pranzo,ad Amaseno.Il medico legale ha constatato che la morte è avvenuta per cause naturali.

Foto archivio

