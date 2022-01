Donna spinta sui binari della metro mentre sta arrivando il treno (VIDEO)

Momenti di paura in una stazione della metropolitana di Bruxelles in Belgio. Un uomo ha spinto una donna nei binari della metro pochi attimi prima che arrivasse il treno. Solo la prontezza di riflessi del manovratore alla guida del convoglio ha permesso – con una pronta frenata d’emergenza – di evitare una tragedia e di salvare la vita alla donna.Tutto questo è successo venerdi alla stazione Rogier, nel centro della capitale belga e una delle più affollate di passaggeri. L’azienda dei trasporti di Bruxelles ha poi riferito che la donna è illesa sia pure in stato di choc.La donna stava aspettando il treno vicino al limite del marciapiede quando all’improvviso un uomo l’ha spinta da dietro, facendola cadere sui binari. L’uomo è ricercato dalla polizia che sta indagando sulle cause del folle gesto. Non è noto ancora se i due si conoscessero.



