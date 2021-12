Donna sola in casa trovata priva di sensi, salvata dai Carabinieri

Nella tarda mattinata di oggi i carabinieri della Stazione di Morino (Aq) sono intervenuti presso l’abitazione di una 76enne residente nel comune di San Vincenzo Valle Roveto (AQ).

Poco prima erano stati allertati dai figli dell’anziana, che vivono fuori regione e che non riuscivano a mettersi in contatto con la madre da diverse ore. I militari sono così entrati da una finestra dell’abitazione, insieme ai vigili del fuoco, trovando la donna in una stanza, riversa a terra priva di coscienza. Subito soccorsa, è stata trasportata e ricoverata all’ospedale civile di Avezzano ed è fuori pericolo.

