Donna si accascia in strada e muore per un malore fatale

Un improvviso malore non ha lasciato scampo a una donna di 79 anni, originaria di Coreno Ausonio, deceduta ieri pomeriggio nella zona di Serapo, a Gaeta. La tragedia si è consumata all’incrocio tra via Bologna e via Roma, dove la pensionata, identificata con le iniziali G.P., si è accasciata improvvisamente al suolo.

Alcuni passanti hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti tempestivamente il personale del 118, la polizia locale e i carabinieri, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Secondo le prime ricostruzioni, il decesso sarebbe stato causato da un arresto cardiocircolatorio fulminante.

Il sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, ha espresso il proprio cordoglio tramite un messaggio pubblicato sulla pagina ufficiale del Comune: «A nome dell’intera comunità di Gaeta, esprimo vicinanza e profondo dispiacere per l’improvvisa scomparsa della signora di Coreno Ausonio».

La notizia ha suscitato dolore e commozione anche nella comunità d’origine della donna, che la ricorda con affetto e rispetto.