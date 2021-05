Stava passeggiando per strada quando improvvisamente si è accasciata a terra. La donna è stata colta da un malore, probabilmente un infarto. La tragedia è avvenuta nella tarda mattinata, intorno alle ore 10 circa, in via Armellini a Latina. Alcuni passanti hanno immediatamente chiamato i soccorsi, ma per la donna di 84 anni, purtroppo non c’è stato nulla da fare.Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine.

Foto archivio