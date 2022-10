Donna preleva al bancomat 200 euro e viene scippata: arrestato un 32enne

Avezzano (AQ). Nel corso del primo pomeriggio i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato un 32enne ritenuto responsabile del reato di furto con strappo ai danni una 73enne.

L’arresto scaturisce nella flagranza di reato ravvisata dai carabinieri intervenuti all’atto della segnalazione di un privato cittadino che, assistendo allo “strappo” di una borsetta, commesso sulla pubblica a ridosso del centro cittadino, è subito accorso in aiuto della donna derubata evitando così la fuga dell’uomo immediatamente bloccato dalla pattuglia dell’Arma contestualmente intervenuta.

I militari sopraggiunti, in base alla meticolosa ricostruzione degli accadimenti, hanno proceduto all’immediata perquisizione del fermato ritrovandogli indosso la somma di 200 euro sottratta alla vittima che, poco prima, l’aveva prelevata da uno sportello automatico. L’intero importo e la borsa sottratta, rinvenuta poco distante dal luogo dei fatti, sono rientrati in possesso della legittima proprietaria.

Nella circostanza i militari hanno anche prestato i primi soccorsi all’anziana donna che, a seguito dello scippo subito, era rovinata a terra riportando lievi lesioni agli arti inferiori, le cui ferite sono state poi curate presso l’ospedale cittadino.

L’intervento del passante, in completa sinergia con il 112 della Centrale Operativa, quindi la pattuglia del Nucleo Radiomobile, in servizio sulla città h.24, ha evitato ogni possibile degenerazione dell’episodio delittuoso.

L’arrestato dovrà ora rispondere del reato di furto con strappo, subendo, come primo intervento della competente Magistratura, la convalida dell’arresto richiesto dall’ufficio del P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Avezzano, cui è stato dato avviso dell’accaduto.

Nel frattempo permarrà a disposizione presso il carcere di Avezzano.

