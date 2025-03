Donna precipita dalla finestra durante una lite in una casa di appuntamenti: c’è un fermo

Tragedia nel quartiere Prati, Roma, lunedì mattina 31 marzo 2025. Una donna di 45 anni di nazionalità brasiliana è precipitata dal primo piano di un appartamento. La lite, si apprende dalle indagini, è scoppiata all’interno dell’abitazione adibita a casa d’appuntamenti.La 45enne, secondo le prime testimonianze, ha cercato di scappare dalla finestra: si era chiusa nella sua stanza per sfuggire all’aggressore che voleva picchiarla e prenderle i soldi. La donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Gemelli. Così è caduta e ora rischia di perdere l’uso delle gambe.Sono in corso le indagini da parte degli agenti del commissariato Prati per far luce sull’accaduto. All’arrivo degli agenti, nell’abitazione era presente una persona transessuale di 29 anni, connazionale della vittima. La sua posizione è al vaglio degli investigatori, che sono al lavoro per chiarire con esattezza la dinamica dei fatti.Leggo.it – foto archivio

