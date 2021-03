Una donna sembra essere precipitata da un cavalcavia, l’incidente è successo nei pressi del casello autostradale di Anagni, al km 604 in direzione sud. Immediato l’arrivo dei sanitari del 118 che per le gravi ferite riportate dalla donna, hanno chiesto l’ausilio di una eliambulanza dove è stata trasportata in codice rosso in un nosocomio romano, sul posto anche la Polizia Stradale.

