Donna non risponde al telefono: trovata morta in casa

Non rispondeva al telefono, la badante di un’anziana non riuscendo a mettersi in contatto con la donna, ha dato l’allarme chiamando i soccorsi, è accaduto ad Anagni.Sul posto si sono recati i vigili del fuoco e hanno forzato la porta, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Probabilmente l’anziana è morta a causa di un malore che gli è stato fatale.

FOTO ARCHIVIO

Correlati