I vigili del fuoco quando sono entrati nell’abitazione,un appartamento al secondo piano in via De Nicola a Cassino, hanno trovato la donna, un’anziana professoressa a terra ma fortunatamente lucida. L’intervento dei soccorsi è partito dopo la chiamata dei familiari che non riuscivano a mettersi in contatto con la donna da alcune ore.I sanitari del 118 hanno trasportato la donna in ospedale per le cure del caso.

Foto archivio