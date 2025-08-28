Donna nn rispondeva al telefono, poi la scoperta drammatica: trovata morta in casa

Tragedia nella serata di ieri a Fiuggi, dove una donna è stata rinvenuta priva di vita all’interno della propria abitazione. A dare l’allarme sono stati i familiari, insospettiti dal fatto che da ore non riuscivano a mettersi in contatto con lei.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati gli agenti del commissariato di polizia e il personale sanitario. Per la donna, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Il medico legale ha constatato il decesso e sono stati avviati gli accertamenti di rito. Secondo quanto riferito dalla Questura di Frosinone, l’ipotesi più probabile è quella di un malore improvviso.

La notizia ha rapidamente scosso l’intera comunità termale, dove la vittima e la sua famiglia sono molto conosciute e stimate. La salma è già stata restituita ai familiari per consentire la celebrazione delle esequie.

Foto archivio