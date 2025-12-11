Donna muore dopo una caduta dalle scale

VEROLI – Una donna di 56 anni è deceduta nella tarda serata di ieri in un’abitazione della popolosa contrada Santa Francesca. Secondo la ricostruzione fornita dal compagno, un uomo di 68 anni, la donna sarebbe caduta dalle scale dell’abitazione, perdendo i sensi. È stato proprio l’uomo ad allertare immediatamente i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato per diversi minuti di rianimare la donna. Purtroppo ogni tentativo si è rivelato inutile: per la 56enne non c’era più nulla da fare.

Intervenuti anche i carabinieri della Stazione di Veroli e quelli della Compagnia di Alatri, che hanno effettuato tutti gli accertamenti e i rilievi del caso. L’abitazione è stata posta sotto sequestro per consentire ulteriori approfondimenti. La salma, trasferita all’obitorio dell’ospedale “Spaziani” di Frosinone, è ora a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

La Procura valuterà nelle prossime ore se disporre l’autopsia, per chiarire con esattezza dinamica e cause del decesso. Indagini in corso per ricostruire ogni dettaglio dell’accaduto.,

