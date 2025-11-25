Donna investita non ce l’ha fatta: si spegne dopo due settimane di ricovero

Dopo quattordici giorni di lotta tra la vita e la morte, è venuta a mancare Luciana Macciocchi, 89 anni, vittima del grave investimento avvenuto l’8 novembre scorso lungo viale America Latina, a Frosinone. La donna, travolta mentre attraversava la carreggiata intorno alle 19.30, era stata immediatamente soccorsa dai sanitari del 118, intervenuti insieme ai vigili del fuoco e alla polizia locale.

Le condizioni dell’anziana erano apparse sin da subito gravissime. Dopo le prime cure sul posto, i medici avevano disposto il trasferimento d’urgenza all’ospedale di Alatri, dove Macciocchi era stata ricoverata in prognosi riservata.

Il decesso dopo un lungo tentativo di stabilizzazione

Per due settimane l’équipe ospedaliera ha cercato di contrastare le complicazioni provocate dal violento impatto. Nonostante gli sforzi del personale sanitario, le lesioni riportate si sono rivelate troppo estese. Nella giornata di ieri il cuore dell’89enne ha cessato di battere, lasciando nel dolore i familiari e le persone che la conoscevano.

Le indagini per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente sono tuttora in corso. Le autorità stanno raccogliendo elementi utili per ricostruire il momento dell’investimento e verificare eventuali responsabilità.

