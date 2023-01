Attimi di apprensione nel tardo pomeriggio di ieri a Ceccano in via San Francesco D’Assisi. Una donna e’ stata investita da un’auto, il conducente dell’autovettura si e’ subito fermato ed ha chiamato i soccorsi. La signora 75enne e’ rimasta a terra ma vigile. I sanitari del 118 hanno trasportata la signora presso l’ospedale di Alatri per le cure del caso. Sul posto gli agenti della Polizia Locale per i rilievi e la gestione della viabilità.

redazione – foto archivio