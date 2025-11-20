Donna finisce in un fossato con l’auto: ferita ma non in pericolo di vita

Gallinaro – Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi in località Rio Molle, dove una donna di circa 60 anni è rimasta ferita dopo essere uscita di strada con la sua utilitaria. L’incidente si è verificato intorno alle 13.

Secondo una prima ricostruzione, la conducente avrebbe perso il controllo del mezzo, probabilmente a causa di un malore improvviso, finendo poi in un fossato adiacente alla carreggiata.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che dopo aver prestato le prime cure hanno disposto il trasferimento della donna al Santissima Trinità di Sora, dove le sue condizioni sono attualmente in fase di accertamento. Da quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri per i rilievi del caso e i Vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e del veicolo coinvolto.

Indagini in corso per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto

