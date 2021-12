Donna di Sora condannata a 11 anni: assistita dall’avv. Marziale, la Cassazione annulla la sentenza

Condanna a 11 anni annullata La Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, Presidente Sarno, ha annullato oggi la sentenza della Corte di Appello di Bari che vedeva condannata, assieme ad altri 17 imputati di nazionalità albanese, anche una donna di Sora, V.V. oggi 57enne. La donna era rimasta coinvolta in un grosso traffico di stupefacenti: cocaina che veniva importata dall’Albania e distribuita per lo più in Abruzzo. I fatti risalgono alla fine del 2001, e la condanna del Tribunale di Bari, successivamente confermata dalla locale Corte di Appello, era stata di 11 anni di reclusione per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Oggi la Cassazione ha annullato la condanna, ordinando un nuovo processo per tutti gli imputati dinanzi ad altra sezione della Corte di Appello di Bari. La donna è stata assistita nel corso del giudizio dall’Avv. Lucio Marziale.

