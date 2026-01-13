Donna denunciata per interruzione di pubblico servizio dopo lite su un autobus

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato di Cassino ha denunciato una donna per interruzione di pubblico servizio.

Nello specifico, la Sala operativa diramava la nota alle volanti del Commissariato presenti sul territorio per una lite tra la richiedente, autista di pullman di linea, ed una passeggera.

Giunti sul posto, gli agenti appuravano che un’utente del servizio, una donna di 51 anni, oltre a rivolgere parole offensive all’autista, non voleva presentare idoneo titolo di viaggio.

Dopo un’interruzione del servizio di circa 25 minuti, il bus riprendeva la corsa allorquando la donna finalmente forniva il biglietto; nella circostanza si appurava che già nel mese di dicembre la stessa aveva assunto lo stesso comportamento.

Per i fatti accorsi, scattava la denuncia.

La Polizia Ferroviaria, nell’ambito dei controlli di specifica competenza, ha deferito all’Autorità Giudiziaria due uomini residenti in Campania per inottemperanza al provvedimento del Foglio di Via Obbligatorio emesso dal Questore della Provincia di Frosinone.

È obbligo rilevare che gli indagati, sono, allo stato, solamente indiziati di delitto e la loro posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente, e solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudizio, gli stessi saranno, eventualmente, riconosciuti colpevoli, in maniera definitiva, del reato ascritto. Il tutto in ossequio al principio costituzionale di presunzione di innocenza.