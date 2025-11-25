Donna data per morta bussa dalla bara poco prima della cremazione: salvata in extremis

Un episodio a dir poco incredibile è avvenuto nel tempio buddista Wat Rat Prakhong Tham, alla periferia di Bangkok, in Thailandia: una donna, dichiarata morta poche ore prima, ha iniziato a bussare dall’interno della bara pochi istanti prima della cremazione, rivelando di essere ancora viva. Il racconto dell’accaduto A ricostruire l’episodio è il direttore del tempio, Pairat Soodthoop, che ha raccontato di essere rimasto sconvolto nel sentire dei colpi provenire dalla bara appena giunta per la cerimonia. Insospettito, ha subito chiesto al personale di aprirla. Dentro, la donna – 65 anni – ha aperto debolmente gli occhi e ha continuato a bussare, segno che stava cercando da tempo di attirare l’attenzione.Secondo quanto riferito dal fratello, i funzionari locali gli avevano comunicato la morte della sorella senza però rilasciare alcun certificato di morte. Proprio mentre il direttore del tempio gli stava spiegando l’iter per ottenerlo, il personale del tempio ha sentito i colpi provenire dalla bara, che hanno cambiato il corso degli eventi.Il ricovero in ospedale e la diagnosiConstatato che la donna era viva, il direttore del tempio ha immediatamente disposto il trasferimento in ospedale. I medici hanno poi accertato che la 65enne era in condizioni critiche per una grave ipoglicemia, che potrebbe aver provocato la perdita di coscienza e l’apparente decesso. I sanitari hanno escluso che la donna avesse subito un arresto cardiaco o respiratorio.La storia della donna Il fratello ha raccontato che la donna era costretta a letto da due anni e che le sue condizioni erano peggiorate nel tempo. Sabato, durante un viaggio di quasi 500 chilometri dalla provincia di Phitsanulok verso Bangkok per la cerimonia funebre, i familiari avevano creduto che avesse smesso di respirare, dando per scontato il decesso.L’episodio ha inevitabilmente sollevato interrogativi sulle procedure di accertamento della morte e sulle modalità con cui la donna sia stata erroneamente dichiarata deceduta. Intanto, la 65enne è ora sotto osservazione medica, mentre le autorità locali stanno cercando di chiarire le circostanze della vicenda.

