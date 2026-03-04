Donna cade dai gradini di casa e batte violentemente la testa: è grave,elitrasportata

Momenti di grande apprensione oggi, quando una donna classe 1938 è rimasta gravemente ferita in seguito a una caduta accidentale davanti alla propria abitazione. L’incidente si è verificato intorno alle ore 12 in via Colle Vioso.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna stava salendo i tre gradini che precedono il portone di casa quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha improvvisamente perso l’equilibrio. La caduta all’indietro è stata particolarmente violenta e la donna ha battuto con forza la testa a terra.

All’arrivo dei soccorsi del 118 la pensionata risultava priva di coscienza. Considerata la gravità del trauma cranico, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso.

La donna è stata quindi elitrasportata in codice rosso presso l’ospedale Ospedale San Camillo-Forlanini di Roma, dove è stata ricoverata in condizioni critiche e in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti anche i militari dell’Arma dei Carabinieri per gli accertamenti e per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

