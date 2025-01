Donna azzannata e uccisa da un branco di cani randagi: la 30enne assalita nel giardino di una casa abbandonata

Una donna di 30 anni è stata azzannata e uccisa da un branco di cani randagi stanotte a Latina, in strada Picariello, alla periferia della città. Secondo una prima ricostruzione la ragazza, di origine nigeriana, è stata assalita dai cani nel giardino di una casa abbandonata.La donna, secondo una prima ricostruzione, avrebbe gridato e provato a mettersi in salvo ma inutilmente. Alle urla della giovane è stato dato l’allarme, in strada Piccarello è intervenuta la polizia, un agente ha esploso un colpo di arma da fuoco per allontanare i cani, la giovane è stata soccorsa e trasportata in ambulanza al Santa Maria Goretti, ma a causa delle gravissime ferite è morta poche ore dopo all’ospedale Solo pochi giorni fa, il 10 gennaio, una ragazza di 25 anni è stata aggredita in strada da due pitbull a Focene, nel Comune di Fiumicino. Non è in pericolo di vita, ma dovrà essere sottoposta a un intervento chirurgico. (leggo.it) foto archivio

