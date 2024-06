Donna accusa malore: si accascia a terra e muore

Si accascia a terra e muore, inutili i soccorsi per una donna A.Q. classe ’57 di Giuliano di Roma, che ieri sera mentre si trovava in un locale in via Anime Sante a Ceccano, ha acusato un malore ed è morta, inutili i soccorsi da parte dei sanitari del 118 che hanno tentato di rianimare la donna, ma purtroppo il malore gli è stato fatale.

Foto archivio

Correlati